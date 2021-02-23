Ультраполярное вторжение с температурой до -40° пришло в Прикамье

Пермь, 23 февраля. В Прикамье продолжается период аномально холодной погоды. Сегодня ожидается пик мощного ультраполярного вторжения – самого сильного в регионе за последние семь лет.

«В Перми могут быть обновлены рекорды для 23 и 24 февраля, составляющие −32,3° (1929 г.) и −32,9° (1945 г.). В среднем за неделю температура воздуха ожидается на 9–11° ниже климатической нормы. Количество осадков составит 30–70% от нормы, и выпадут они в период потепления в конце недели», — сообщили ФАН в научно-популярном проекте «Метеоролог и я».

В среду и четверг ночью морозы −26…−35°, а на крайнем северо-востоке до −36…−40°. Днем ожидается прогрев воздуха до −20…−25°. С четверга в регионе потеплеет. А уже в пятницу, по предварительным прогнозам, ожидается −8…−13…−18° и снегопады.

Ранее эксперты ФАН предупреждали пермяков, что их ожидает арктическое вторжение, и регион накроет тремя холодными волнами.