Людей из горевшего общежития в Перми спасали с помощью автолестницы

Пермь, 23 февраля. В столице Прикамья в ночь на 23 февраля в общежитии по ул. Емельяна Ярославцева, 10 произошел серьезный пожар.

«Горела квартира, площадь пожара составила 40 квадратных метров. Дежурным караулом 5-ый пожарно-спасательной части 10-го пожарно-спасательного отряда МЧС спасено 23 человек по автолестнице. 33 жителя покинули задымленный подъезд самостоятельно», — рассказали ФАН в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В тушении пожара приняли участие 19 единиц техники и 66 человек личного состава. Один человек погиб. Сейчас в ходе проверки устанавливаются все обстоятельства инцидента.