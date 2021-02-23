Пермяки дождались: в столице Прикамья построят Центр баскетбола

Пермь, 23 февраля. В столице Прикамья на пересечении ул. Пушкина и ул. Клименко появится Центр баскетбола, сообщил в своем Instagram глава региона Дмитрий Махонин.

«Принял участие в символической закладке камня в основание будущего Центра. Инвестор планирует построить многофункциональный спортивный центр. Это первый спортивный объект в Прикамье, который будет реализован в формате государственно-частного партнерства. Власти со своей стороны предоставляют землю со всеми коммуникациями», — написал губернатор Пермского края.

Планируемый срок реализации проекта — 2022 год. Объект станет универсальным для занятий профессиональным и любительским спортом для детей и взрослых.