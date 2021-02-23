Сотрудницы ГИБДД рейдом поздравили пермяков с 23 февраля

Пермь, 23 февраля. Сотрудницы ГИБДД и члены общественного совета при Управлении МВД России по Перми провели в преддверии 23 февраля праздничную акцию «0% алкоголя».

Девушки в погонах поздравляли водителей словами «Трезвый водитель — лучший защитник» и вручали в подарок воду с логотипом акции и наклейку «Я за AVTOтрезвость».

Кстати, представители общественного совета ведомства отметили, что профилактику необходимо проводить как с водителями, так и с пассажирами транспортных средств, поскольку довольно часто именно с их молчаливого согласия водители садятся за руль автомобиля пьяными.

Мужчины-водители, в свою очередь, поблагодарили представительниц прекрасного пола за поздравления и охотно соглашались присоединиться к акции и сделать фото с хэштегом #0%алкоголя.

Ранее стало известно, что в праздничные дни сотрудники ГИБДД Перми выйдут на рейды для пресечения грубых нарушений ПДД. В ведомстве напоминают, что за вождение в нетрезвом виде нарушителям грозит административная ответственность — штраф в 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. В случае повторного нарушения максимальный штраф увеличивается до 50 тыс. рублей, а срок лишения прав — до трех лет.