Второй крупнейший университет Прикамья стал автономным

Пермь, 22 февраля. Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) приобретет статус автономного учреждения. Новый юридический статус появится у вуза с 15 марта 2021.

Одно из самых значительных изменений – создание нового органа управления университетом – Наблюдательного совета, в который войдут несколько сотрудников учебного заведения, представители Минросимущества, гражданских институтов и индустриальных партнеров ПНИПУ.

Наблюдательный совет принимает ключевые решения, касающиеся финансово-экономической деятельности вуза, рекомендует учредителю кандидатуры на должность ректора, дает заключения по ряду вопросов.

«Статус автономного учреждения предоставит вузу большую самостоятельность в решении финансово-экономических вопросов, прежде всего, при распоряжении имуществом, полученным за счет внебюджетных средств», — рассказал в эфире «Эхо Москвы в Перми» ректор ПНИПУ Анатолий Ташкинов.

Ранее, 1 февраля, автономным стал Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ). Председателем Наблюдательного совета вуза стал глава Прикамья Дмитрий Махонин.

«Мы должны разработать стратегию развития университета на ближайшие 10 лет. Важно подойти к этому вопросу комплексно, чтобы не только помочь ему сохранить нынешние лидирующие позиции, но и усилить их, вывести университет на новый уровень, сделать наше высшее образование еще более конкурентоспособным», — заявил тогда губернатор Пермского края.

Врио ректора ПГНИУ Дмитрий Красильников поддержал своего коллегу из Политеха и также отметил, что новый юридический статус открывает перед университетом новые возможности.

«Мы получаем большую финансовую свободу, можем формировать имущественный комплекс университета, размещать средства в банках, осуществлять закупки в соответствии с нашим внутренним положением. Но большая свобода – это, как всегда, повышенная ответственность за все процессы, протекающие в университете, и их менеджмент», – цитирует врио ректора пресс-службе ПГНИУ.

Сейчас статус автономных вузов имеют большинство ведущих университетов страны: МГУ, СПбГУ, федеральные и большая часть национальных исследовательских университетов России.