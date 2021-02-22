Главреда журнала Esquire Сергея Минаева забанили в Clubhouse после жалобы пермяка

Пермь, 22 февраля. Главного редактора журнала Esquire Сергея Минаева заблокировали в Clubhouse после дискуссии «Внимание, токсично: адекватный феминизм».

В ходе беседы участники обсуждали понятие адекватный феминизм, а также спорили на тему патриархального общества.

В своем telegram-канале Минаев отмечает, что блокировка произошла, когда число его подписчиков превысило 90 тысяч. Он уверен, что это произошло из-за «коллективного стукачества феминисток», которые не согласились с высказанной им позицией.

«Задав вопросы, высказавшись и выйдя из комнаты, сегодня с утра я обнаружил, что забанен в этой прекрасной сети», — написал журналист.

Чуть позже Минаев опубликовал скрин с информацией об инициаторе.

«Вот он — человек, инициировавший наш бан, собиратель кляуз и главстукач. Прошу любить и жаловать Вадима Шарифулина», — написал главный редактор.

В свою очередь сам «обвиненный» отрицать ничего не стал и поделился этой информацией на своей страничке в соцсети. Шарифулин является старшим преподавателем кафедры прикладной физики Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).

Ранее Роскомнадзор потребовал от Clubhouse разблокировать аккаунт журналиста Владимира Соловьева . Плюс ведомство ожидает от соцсети разъяснений причин блокировки.