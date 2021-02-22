Прикамью придется вернуть в федеральный бюджет 267 млн рублей

Пермь, 22 февраля. Прикамье должно вернуть в федеральный бюджет 267,7 млн рублей – часть средств, выделенных на строительство Чусовского моста и подходов к нему.

И. о. министра финансов Пермского края Екатерина Тхор на заседании инфраструктурного комитета регионального ЗС сообщила, что перечислить деньги обратно необходимо из-за того, что в 2019 году не были достигнуты целевые показатели, закрепленные в соглашении о государственно-частном партнерстве (ГЧП).

На прошлой неделе в Перми состоялось совещание с участием генподрядчика строительства Чусовского моста, которые заявили, что завершат проект в 2023 году. А главный инженер дирекции «Пермский край» АО «Стройтрансгаз» Максим Смагин сказал, что для возведения 12 русловых опор будет задействован флот.