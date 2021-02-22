Конкурсный управляющий крупного предприятия Прикамья задолжал работникам 9 млн рублей

Пермь, 22 февраля. Бывшего конкурсного управляющего ОАО «Порт Березники» обвиняют в невыплате зарплаты (ч. 2 чт. 145.1 УК РФ) и сокрытии денежных средств (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). Уральская транспортная прокуратура в ближайшее время направит уголовное дело в суд.

Следствие пришло к выводу, что обвиняемый вполне мог реально выплатить необходимую сумму для погашения задолженности перед 96 работниками организации. Но делать этого не стал. В итоге ОАО осталось должно людям более 9 млн рублей.

«Также он скрыл деньги на взыскание налогов и осуществлял расчеты с контрагентами через третьих лиц, минуя собственные расчетные средства», — пояснили в транспортной прокуратуре.

В 2017 году ОАО «Порт Березники» было признано банкротом. В отношении предприятия была введена процедура конкурсного производства.