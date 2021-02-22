Куртку намотало на конвейер – в Прикамье погибла сотрудница леспромхоза

Пермь, 22 февраля. Государственная инспекция труда Прикамья расследует обстоятельства несчастного случая, который произошел с 47-летней работницей АО «Кыновский леспромхоз» (г. Лысьва).

По информации ведомства, женщина трудилась на предприятии станочницей.

«При выравнивании доски на рольганге (роликовый конвейер) куртка работницы зацепилась за вращающиеся части привода рольганга. Одежду начало наматывать на привод. В результате произошло повреждение внутренних органов работницы», — прокомментировали ФАН в Государственной инспекции труда региона.

В министерстве здравоохранения Пермского края журналистам сообщили, что женщина скончалась на месте.