Летающая лыжница из Прикамья завоевала серебро Континентального кубка в Германии

Пермь, 22 февраля. Уроженка Чайковского, мастер спорта Ксения Каблукова завоевала серебро общего зачета Континентального кубка по прыжкам на лыжах с трамплина, который проходил в немецком Броттероде.

«Это второй подряд успех летающей лыжницы. В прошлом году впервые в карьере Каблукова заняла первое место на этих же соревнованиях», — рассказали ФАН в пресс-службе краевого Минспорта.

Через месяц в России стартуют финальные этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин. Соревнования примут два российских города: Нижний Тагил (Свердловская область) – 20 и 21 марта и Чайковский (Пермский край) – 26-28 марта.

Заявки на участие в турнире поступили от 17 национальных сборных: Австрии, Норвегии, США, Словении, Финляндии, Франции, Германии, Польши, Чехии, Швеции, Венгрии, Канады, Румынии, Италии, Казахстана, Японии, Канады. Сборная России по праву хозяйки выступит на турнире в расширенном составе.