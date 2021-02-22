Бакинститут, выставленный на продажу, стал объектом культурного наследия Прикамья

Пермь, 22 февраля. «Бактериологический институт Пермского губернского земства» включен в перечень объектов культурного наследия Прикамья. Точнее, корпуса №1 и №2 ансамбля учреждения.

«Особой архитектурной привлекательностью обладает лабораторный корпус с ризалитами на главном фасаде и большим количеством кирпичного декора. В производственном корпусе, который имеет более утилитарный облик, располагалось промышленное производство вакцин и сывороток, обеспечивавшее потребности населения всей Пермской губернии, — пояснили в пресс-службе краевой инспекции по охране объектов культурного значения.

Лаборатория была преобразована в институт в 1911 году. Для этого были построены специальные корпуса, где помимо научных исследований вырабатывались соответствующие вакцины в промышленных масштабах.

Сама бактериологическая лаборатория Пермского губернского земства основана в 1898 году. Первым руководителем лаборатории был российский микробиолог Владимир Здравосмыслов, основатель Пермской школы микробиологии, эпидемиологии и иммунологии, создатель Пермского Бактериологического института НПО «Биомед».

Летом 2020 года здание бакинститута было выставлено на продажу за 65,35 млн рублей.

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