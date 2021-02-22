Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Бакинститут, выставленный на продажу, стал объектом культурного наследия Прикамья

Бакинститут, выставленный на продажу, стал объектом культурного наследия ПрикамьяПермь, 22 февраля. «Бактериологический институт Пермского губернского земства» включен в перечень объектов культурного наследия Прикамья. Точнее, корпуса №1 и №2 ансамбля учреждения.

«Особой архитектурной привлекательностью обладает лабораторный корпус с ризалитами на главном фасаде и большим количеством кирпичного декора. В производственном корпусе, который имеет более утилитарный облик, располагалось промышленное производство вакцин и сывороток, обеспечивавшее потребности населения всей Пермской губернии, — пояснили в пресс-службе краевой инспекции по охране объектов культурного значения.

Лаборатория была преобразована в институт в 1911 году. Для этого были построены специальные корпуса, где помимо научных исследований вырабатывались соответствующие вакцины в промышленных масштабах.

Сама бактериологическая лаборатория Пермского губернского земства основана в 1898 году. Первым руководителем лаборатории был российский микробиолог Владимир Здравосмыслов, основатель Пермской школы микробиологии, эпидемиологии и иммунологии, создатель Пермского Бактериологического института НПО «Биомед».

Летом 2020 года здание бакинститута было выставлено на продажу за 65,35 млн рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в столице Прикамья развернулись нешуточные споры вокруг городских граффити.

 

Новости партнеров