Стали известны детали переговоров полпреда президента в ПФО с губернатором Прикамья

Пермь, 19 февраля. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров в рамках двухдневного визита в Прикамье проведет ряд совещаний. Одной из основных тем станет реализация национальных проектов, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным.



Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с полпредом отметил, что в прошлом году на выполнение 50 региональных проектов было направлено 17 млрд руб. По итогам 2020 года Пермский край занял шестое место в ПФО с результатом реализации в 96%.

«Особое внимание мы уделяем контролю исполнения намеченных планов. Отдельно рассматриваем реализацию нацпроектов с каждой территорией региона. Сейчас для министерств совместно с муниципалитетами поставлена цель — до конца февраля провести конкурсные процедуры и выбрать подрядчиков для реализации проектов. В первую очередь речь идет о благоустройстве общественных пространств, ремонтах дорог и поставках медицинского оборудования», — сказал Дмитрий Махонин.

В субботу, 20 февраля, состоится инспекционный выезд Игоря Комарова в Березники, где основной темой повестки станет вопрос переселения граждан из аварийного жилья на месте провалов. Также полпред может посетить один из квалификационных матчей «Евробаске-2022», которые в эти дни проходят в Перми.