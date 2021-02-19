Наркоманка, избивавшая родную дочь, не смогла обжаловать решение суда в Прикамье

Пермь, 19 февраля. 36-летнюю жительницу Соликамска, осужденную за содержание притона и избиение малолетней дочери, суд все-таки отправил за решетку.

В январе прошлого года в полицию пришла женщина с двумя маленькими девочками. Она сообщила, что пять дней назад знакомая оставила своих родных дочерей у нее на пару часов и перестала выходить на связь. Пока горе-мать разыскивали полицейские, психологи и педагоги работали с детьми. В итоге оказалось, что сестры семи и восьми лет хорошо знали, что такое «соль», «манка» и «малинка», поскольку на их глазах мама вместе со знакомыми регулярно употребляла наркотики.

«Специалисты и полиция выявили факты жестокого обращения со стороны матери в отношении одной из дочерей. По данным фактам были возбуждены уголовные дела, которые находились в производстве отдела дознания ОМВД России по Соликамскому городскому округу. В доказательную базу обвинения легли показания сестер. Девочки со свойственной возрасту непосредственностью в подробностях рассказали полицейским о событиях, которые происходили у них дома», — рассказали в пресс-службе краевого МВД.

Когда мать разыскали, она всего лишь раз посетила учреждение, где находились дети. А затем в период судебного следствия женщина скрылась и была объявлена в розыск. После задержания ее заключили под стражу.

В октябре 2020 года женщине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 4 месяца. Осужденная осталась недовольна таким решением и подала апелляционную жалобу. Однако Пермский краевой суд посчитал приговор справедливым и оставил его без изменений.

Судьбой девочек сейчас занимаются органы опеки и попечительства. Специалисты отмечают, что за год дети стали более открытыми, влились в коллектив одноклассников и проявляют большой интерес к учебе.