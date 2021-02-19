Мэр Перми пригласил горожан поучаствовать в юбилейном международном марафоне

Пермь, 19 февраля. На сайте russiarunning.com открылась регистрация на пятый Пермский международный марафон. Об этом на своих личных страничках в социальных сетях написал врио главы города Алексей Демкин.

В 2021 году для регистраций предусмотрено 12 тысяч мест. Участникам на выбор предоставляется семь разных дистанций. Сами забеги пройдут 4 и 5 сентября.

«И, конечно, я тоже приму участие в марафоне», — написал Алексей Демкин.

В 2017 году бывший губернатор Пермского края, нынешний министр экономического развития РФ Максим Решетников выступил инициатором проведения в столице Прикамья данного спортивного мероприятия. В первый год марафон пробежали 5500 человек. В 2018-м – 7200 пермяков и гостей края. 9200 участников вышли на старт в 2019-м.

В прошлом году из-за пандемии в марафоне не смогли бежать спортсмены из-за рубежа. Поэтому в марафоне приняли участие более 5 тысяч человек.

Пермский марафон – первый из российских марафонов 2020 года, который попал в рейтинг соревнований, составленный по версии World Athletics – единственная организация, которая имеет право составлять официальные рейтинги соревнований, а также рейтинги спортсменов.