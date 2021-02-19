Флот задействуют для возведения моста в Прикамье

Пермь, 18 февраля. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проинспектировал ход строительства одного из самых масштабных инфраструктурных объектов региона — моста через реку Чусовую. Проект реализуется в формате государственно-частного партнерства (ГЧП).

Ввод объекта позволит разгрузить действующий мост и избавиться от регулярных пробок. Его строительство ведется с 2018 года. Генподрядчик — АО «Стройтрансгаз» на сегодняшний день серьезно отстает от графика. Из 14 мостовых опор установлено только две береговые.

«У нас существенно выросли объемы грузов предприятий севера края, развивается дачное строительство, и на мосту через Чусовую люди подолгу стоят в пробках, особенно в летний период. Мы готовы корректировать условия концессионного соглашения. На этом этапе важно «раскачать» стройку, чтобы нарастить темпы и ввести мост как можно быстрее», — отметил глава региона.

С начала 2021 года строительство находится в активной фазе, а компания привлекла дополнительные ресурсы. В проекте задействовано порядка 250 человек, планируется увеличение до 600-700. Работы ведутся круглосуточно.

«Сейчас на правом берегу идет устройство 13-й опоры, строится площадка под 12-ю. На левом берегу на прошлой неделе выполнена заливка бетона на первую ступень тела опоры. На этот год мы запланировали работы по всем 12 русловым опорам, для их возведения будет задействован флот. К концу года мы увидим все 14 опор моста», — сказал главный инженер дирекции «Пермский край» АО «Стройтрансгаз» Максим Смагин.

Подрядчик предложил пересмотреть сроки реализации проекта. Компания представила детальный график выполнения работ на 2021 год с указанием сроков и заявила о готовности уже в этом году выполнить объем на общую сумму более 6 млрд рублей и завершить проект ориентировочно в 2023 году.

Второй мост через Чусовую должен стать частью транспортного коридора Москва — Казань — Пермь — Ханты-Мансийск — Сургут — Томск.