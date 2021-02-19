Самый морозный день десятилетия может выпасть на 23 февраля в Прикамье

Пермь, 19 февраля. День защитника Отечества может стать одним из самых холодных дней зимы в Прикамье. Температура по краю днем будет -25...-27°С.

В субботу, 20 февраля, в Перми ожидают небольшой снег и незначительный ветер. По мнению синоптиков, это большой плюс, жители не так сильно замерзнут днем при прогнозируемых -17… -18 °С. Поскольку ночью по региону возможно понижение до -40 °С.

Морозы в Прикамье из-за усиления ветров продержатся минимум до 25 февраля. Самыми холодными могут стать дни с 20 по 23 февраля. А метеорологи ожидают, что в 2021 году регион может побить температурные рекорды последнего десятилетия.