Гендиректор предприятия в Прикамье скрыл от налоговой 112 млн рублей

Пермь, 19 февраля. В Прикамье гендиректор ОАО «Александровский машзавод» обвиняется в сокрытии налогов.

Известно, что в течение двух лет (с июля 2018 года по август 2020 года) у завода образовалась задолженность по налогам, сборам и страховым взносам в сумме более 150 млн рублей.

«Общество располагало активами в виде дебиторской задолженности не менее 112 млн рублей. При этом руководитель предприятия — Гагик Меграбян направил распорядительные письма должнику о распределении долга между поставщиками. Хотя, согласно законодательству, необходимо было сначала исполнить обязательства перед бюджетом», — пояснили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Таким образом бюджет РФ не досчитался около 112 млн рублей. В 2018 году Меграбян уже был осужден за сокрытие от ФНС 41 млн рублей.