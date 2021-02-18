Житель Прикамья семь лет насиловал дочь своей сожительницы

Пермь, 18 февраля. В Кунгуре суд вынес приговор 36-летнему мужчине, который признан виновным в совершении 11 преступлений.

«Установлено, что с мая 2014 года до 15 марта 2020 года осужденный совершал преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней дочери (2005 года рождения) своей сожительницы, используя ее беспомощное, в силу возраста, состояние», — рассказали ФАН в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

В итоге суд признал его виновным в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица не достигшего 14-летнего возраста (п. б ч. 4 ст. 132 УК РФ), четырех преступлениях предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего) и семи изнасилованиях несовершеннолетней (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ).

Суд назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.