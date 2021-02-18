Минкультуры России согласно поддержать два пермских фестиваля

Пермь, 18 февраля. Кинофестивальный совет Министерства культуры РФ рекомендовал поддержать два пермских проекта: 21-й Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана-2021» и Первый Международный фестиваль документального кино о природе и экологии «Живая планета».

Решение принято по итогам заседания обновленного состава Совета, который собирается в Министерстве уже более 10 лет. В 2021 году почти полностью обновился его состав.

«Это возлагает на всех нас большую ответственность, так как фестивальное движение очень часто становится альтернативой большому прокату. Более того, с каждым годом увеличивается количество смотров, а представленные на фестивалях проекты становятся для зрителей незаменимым источником новых имен и направлений», – заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Светлана Максимченко сообщила, что в этом году на получение господдержки по организации и проведению международных фестивалей поступило 105 заявок.

К государственной поддержке также рекомендованы: 32-й открытый российский кинофестиваль «Кинотавр», 15-й Международный кинофестиваль им. Андрея Тарковского «Зеркало», 41-й Международный студенческий фестиваль ВГИК и другие.