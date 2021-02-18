Прикамье получило еще почти 15 тысяч комплектов вакцины от коронавируса

Пермь, 18 февраля. В столицу Прикамья доставлено еще 14 400 комплектов двухкомпонентной вакцины от COVID-19. Наибольшее количество препарата получат поликлиники, пациенты которых активнее записываются на профилактические прививки.

«Всего с начала иммунизации в медучреждения края, подведомственные региональному Минздраву, а также в частные ООО «Городская поликлиника», АФ «МЦ «Философия красоты и здоровья», ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Пермь» и ООО МК «УралМед» поставлено уже 56 062 комплектов вакцины», — пояснили в министерстве.

Также за счет средств ФГБУЗ «ПКЦ ФМБА» осуществлены поставки еще 1 200 комплектов. Таким образом, по данным Минздрава, за весь период в регион доставлено 57 262 комплекта вакцины.

В администрации губернатора Прикамья рассказали, что за прошедшие две недели началась вакцинация и жителей малонаселенных территорий, например, Чердынского и Красновишерского округов. В Перми и ряде территорий края вакцинацию централизованно проходят работники предприятий.

Пройти иммунизацию может добровольно любой житель региона, не болевший COVID-19 в последние полгода и не имеющий противопоказаний. Прививки вакциной «Спутник- V» осуществляют в два этапа с интервалом в 21 день. В Минздраве обращают внимание, что ставить второй компонент нужно в том же медучреждении, в котором пациенту делали первую прививку.

На 18 февраля в Прикамье первым компонентом вакцины привиты 25 079 человек, курс вакцинации полностью завершили 7 550 жителей. За весь период пандемии в Пермском крае коронавирусная инфекция была официально подтверждена у 44 635 граждан.