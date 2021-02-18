Экс-сотрудница Росгвардии Прикамья осуждена за подлог в деле об убийстве

Пермь, 18 февраля. В столице Прикамья осуждена бывшая инспектор отдела лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Пермскому краю. Она признана виновной в совершении служебного подлога (ч. 1 ст. 292 УК РФ).

4 декабря 2019 в Перми произошел инцидент со стрельбой. Молодой человек из охотничьего ружья застрелил двух человек и ранил сотрудников полиции.

«Около двух лет осужденная не проводила рабочую проверку владельца оружия. Желая избежать привлечения к дисциплинарной ответственности, она в то же утро внесла в акт проверки заведомо ложные сведения о дате проведения проверочных мероприятий», — пояснили ФАН в пресс-службе краевой прокуратуры.

Суд приговорил виновную к штрафу в размере 30 тыс. рублей.