Пермский аграрный университет признан лучшим вузом РФ по организации студотрядов

Пермь, 18 февраля. В Москве назвали лучших представителей движения Российских студенческих отрядов (РСО). Среди вузов победителем стал Пермский государственный аграрно-технологический университет им. академика Д.Н. Прянишникова.

«Студенческое движение развивается в Российской Федерации и выходит за ее пределы. Это очень приятно. Дух единения, который сопровождает всю нашу большую работу в рамках РСО невозможно ничем заменить. Это главное, что есть у нашей молодежи для того, чтобы осуществлять такие великие и знаковые проекты, в которых они участвуют», — отметила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.

В 2020 году документы на участие подали более сотни вузов со всей страны. Лидеры рейтинга определялись по: количеству членов «РСО», работе на всероссийских трудовых проектах, наличие нормативных документов, освещение деятельности штаба на сайте вуза, наличие инфраструктуры — помещения и оборудования, работа по профориентации и ремонту объектов, участие в окружных и региональных мероприятиях.

«Мне бы хотелось выразить огромную благодарность за столь высокую оценку нашего труда и пожелать нашему студенческому движению совершенствования, достижения результатов, которые ребята ставят перед собой. Главное, чтобы было желание, возможность и созидательная работа», — сказал и. о. ректора Пермского ГАТУ Алексей Андреев.

Штаб студотрядов и волонтерского движения Пермского аграрного университета был сформирован в 2007 году и на сегодняшний день является крупнейшим среди вузов региона.