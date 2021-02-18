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Более 13 млрд рублей для улучшения жизни пермяков направлены из федерального бюджета

Более 13 млрд рублей для улучшения жизни пермяков направлены из федерального бюджетаПермь, 18 февраля. В 2020 году Прикамью на национальные и региональные проекты было выделено 17 млрд рублей. В итоге их реализация составила 96%. За год в крае реализовано 50 региональных проектов в рамках 13 национальных. По большинству из них удалось достичь запланированных результатов.

«Наша основная задача заключается не просто в расходовании средств, а в реализации проектов таким образом, чтобы жители не только в городах, но и в глубинке почувствовали изменения к лучшему», — отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

К примеру, благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в крае построено три центра амбулаторной онкологической помощи — в Губахе, Чайковском и Краснокамске. Приобретено 88 единиц оборудования для диагностики и лечения больных раком.

Участие в нацпроекте «Образование» позволило региону открыть 21 центр «Точка роста» в 20 территориях Прикамья, а также центр цифрового образования детей «IT-куб», центр опережающей профессиональной подготовки и мобильный технопарк «Кванториум». Более 100 школ были оснащены компьютерным оборудованием.

Благодаря средствам, выделенных в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», в расселено 67 тыс. кв. метров аварийного жилья, улучшены условия проживания более 4,7 тыс. человек. Отремонтированы 108 км дорог и проведены работы на 53 дорожных объектах через нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«86% средств — более 13 млрд рублей, на которые в территориях региона в течение года улучшали условия жизни людей, — были направлены из федерального бюджета. На 100% были использованы средства по нацпроектам БКАД, «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», а также проект «Культура», — рассказал руководитель администрации губернатора Пермского края Леонид Политов.

Реализация проектов по поддержке предпринимательства (МСП), в период пандемии позволила выделить 568 микрозаймов на общую сумму почти 600 млн рублей. В этом году в качестве оказания финансовой поддержки, обеспеченной региональной гарантийной организацией субъектам МСП, планируется направить 1,1 млрд рублей.

В планах 2021 года — реализовать в Пермском крае 44 региональных проекта. Объем финансирования только из федерального бюджета составит более 13 млрд руб.

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