Городские граффити неожиданно стали предметом споров пермяков

Пермь, 16 февраля. На сайте «Управляем вместе» в Прикамье открыта новая категория проблемных тем – «Граффити», где можно сообщить о любых незаконных изображениях или надписях на мемориальных объектах, на стенах подземных и надземных переходов, мостах, в тоннелях или на фонтанах, зданиях, столбах, остановочных павильонах или дорожных знаках.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин говорил, что уличный рисунок давно стал самостоятельным видом искусства, хотя далеко не всегда они становятся художественными, зато часто являются рекламой, в том числе, наркотиков.

После этого специалисты администраций районов Перми стали проводить еженедельные рейды, которые нередко заканчиваются уведомлениями в управляющие организации об устранении нарушений. Приходится даже перекрашивать фасады многоквартирных домов.

«Только в начале года в Ленинском районе было выявлено более 250 граффити. На данный момент значительная часть рисунков устранена. Жители могут сообщать в районные администрации о фактах таких нарушений. Рейды будут продолжены», – сказал начальник отдела благоустройства районной администрации Андрей Коротков.

По мнению депутата Пермской городской думы Надежды Агишевой, граффити и муралы (произведения искусства, изображаемые на стене или какой-либо крупной поверхности) – часть городской культуры. И если запрещать, то только те, которые очевидно являются вандальными и наносят вред владельцам зданий, которые в итоге вынуждены нести расходы на восстановление внешнего вида фасадов.

«Первый барьер для размещения граффити – согласие собственников зданий и сооружений на размещение изображений. Если они согласны, то дальше вступает в силу другие ограничения. Сейчас, к примеру, предлагается запретить размещать муралы рекламного характера, так как это очень быстро может превратить город в одно большое рекламное пространство», - уверена депутат.

Также ограничения, по словам Агишевой, могут быть связаны с зонами охраны объектов культурного наследия и с территориями достопримечательных мест. Здесь регламент согласования должен учитывать влияние граффити на визуальное восприятие памятников архитектуры и истории.

Искусство или развлечение?

Так или иначе, есть в столице Прикамье места с нанесенными граффити, о которых знает не только каждый пермяк, но и многие россияне за пределами региона. Например, долгострой с изображением Сергея Есенина – автор граффити Александр Жунев, который скоропостижно скончался в возрасте 34 лет в поезде Москва-Пермь. Или дом на ул. Крисанова, 17, на котором в 2019 году появился портрет известного певца Сергея Наговицына, выполненный к 20-летию со дня смерти музыканта (авторы – Николай Старков и Даниил Блинов).

Уже в период пандемии в столице Прикамья завершилась работа над созданием масштабного граффити на тему борьбы с коронавирусом.​ Арт-объект появился на фасаде общежития медуниверситета. Эскиз рисунка выполнен финалистом отборочного этапа фестиваля ПФО «ФормART» Станиславом Кисловым.

Наконец, в январе 2021 года уличные художники выступили с инициативой создать в городском пространстве граффити, посвященное 150-летию Пермской оперы и 95-летию Пермского балета.

Один из авторов – Дмитрий Даер рассказал ФАН, что идея изобразить балерину на каком-нибудь фасаде родилась еще пару лет назад. Довольно долго искали подходящее место, «отрисовали» массу, в итоге, мечта осуществилась.

Коллега Даера – Дмитрий Рейс отметил, что на создание граффити было потрачено около 30 часов. Работали в течение января, когда более-менее позволяла погода. На все про все ушло около 130 кэнов краски.

«Работалось, скажем, не совсем просто. Зимой, вообще, не очень комфортно рисовать. Стена покрывается инеем. На следующий день приходится по новой закрашивать, поскольку иней спадает вместе с краской. Но были определенные сроки и договоренности, которые необходимо было соблюдать», - вспоминает Рейс.

В Пермском театре оперы и балета ФАН рассказали, что многие идеи за 150-летнюю историю театра были инициированы именно людьми, зрителями, например, Дягилевский фестиваль или конкурс артистов балета «Арабеск». И сегодня наблюдается новый виток взаимоотношений.

«В 2020 году наш театр, оказавшись в ситуации локдауна, сделал ставку на онлайн-трансляции, чтобы сохранить связь со зрителем. Когда мы вернулись к работе оффлайн, возникла идея граффити как мостика между цифровым и аналоговым театром. И это логичное продолжение диалога с публикой», - отмечает директор по развитию театра Алла Платонова.

Заместитель министра культуры Пермского края Марина Илюхина уверена, что даже тот житель города, который не интересовался балетом, пройдя 20, 30 раз мимо этого граффити, возможно, захочет увидеть это вживую. ​

«Театр ищет новые формы взаимодействия со зрителем. Он не останавливается на тех, что в наше время стали уже привычными, а для эпохи пандемии просто лежащими на поверхности ​— взаимодействие только через экран и трансляции. Театр пошел дальше, тем самым вызывая к себе огромный интерес, создавая творческие потоки и привлекая все больше людей», - сказала Илюхина. ​

Согласование на благо города

На сегодняшний день уже подготовлены поправки к правилам благоустройства Перми, которые предусматривают регулирование размещения изображений на фасадах зданий.

«В идеале в городе должно быть произведено мастер-планирование, и определены потенциальные места размещения таких работ. Это позволит дать голос уличному искусству и художникам», - рассказала в беседе с ФАН Надежда Агишева.

Депутат гордумы считает, что в центральной части Перми дизайн граффити должен проходить экспертную оценку. Кроме этого, стоит установить ответственность собственников за поддержание работ в нормальном состоянии – либо после определенного срока работа закрашивается за счет владельцев здания, либо она реставрируется.

По словам Дмитрия Рейса и Дмитрия Даера, они, конечно, будут продолжать радовать пермяков своими работами. На их «счету» уже есть граффити с изображением головы Давида, роспись ресторана в Соликамске, где одновременно приходилось работать в разных техниках и пространствах, а также не так давно ребята закончили фасад в Чусовом, посвященный развитию железной дороги на Урале.

Дмитрий Рейс уверен, что граффити — это искусство, и нравится оно или нет, место для того, чтобы ему жить и процветать, есть. Но с властями, конечно, лучше все согласовывать.