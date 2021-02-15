Экс-главу администрации в Прикамье приговорили к девяти годам и миллионному штрафу

Пермь,15 февраля. Бывшая глава администрации Шахтинского сельского поселения в Прикамье признана виновной в мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и получение взятки (ч. 4, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

В период с 2015 по 2017 годы она получила более 380 тысяч рублей. Деньги были переданы человеком, который оформлял документы людям, переселяемым из ветхого жилья на ликвидируемых шахтах в Кизеловском угольном бассейне.

«Экс-чиновница помогала оформлять документы для получения социальных выплат, в том числе справки о регистрации по месту жительства, с ее помощью люди, которые уже получили компенсации, не выселялись. Также она способствовала в решение вопроса о включении лиц в список граждан, имеющих право на предоставление выплат», — пояснили ФАН в пресс-службе краевой прокуратуры.

С учетом не отбытого наказания по ранее вынесенному приговору суд назначил осужденной девять лет колонии общего режима со штрафом в размере 7 млн рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 56-летняя жительницы столицы Прикамья, признанная виновной в фальсификации доказательств и заведомо ложном доносе, объявлена в розыск.