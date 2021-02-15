Почти шесть с половиной тысяч пермяков перешли из самозанятых обратно в ИП

Пермь, 15 февраля. На начало февраля в Прикамье зарегистрировано 26 063 самозанятых. В 2021 году прогнозируется увеличение этого показателя до 31 тысячи человек.

«В среднем ежемесячный прирост плательщиков налога на профессиональный доход составляет 2-3 тысячи человек. При этом почти 6 600 были сняты с налогового учета — вновь стали ИП или вошли в состав действующих фирм и организаций», — рассказала руководитель Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) Пермского края Екатерина Макаренко.

Ранее для самозанятых в Прикамье была продлена поддержка в виде госзайма — от 50 тысяч до 1 млн рублей по льготной ставке 4,25% на срок до 3 лет.

В конце 2020 года по инициативе губернатора Дмитрия Махонина в регионе принята Стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года. К этому времени число занятых в сфере МСП должно достигнуть 435 тысяч жителей Прикамья.

Ранее Федеральное агенство новостей писало, что малый и средний бизнес Прикамья стал чаще использовать для реализации своей продукции онлайн-магазины. К примеру, на площадке AliExpress «реализуются» 450 предпринимателей из Пермского края.