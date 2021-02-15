Пункт тестирования на COVID-19 появится в аэропорту Перми к первому вылету за границу

Пермь, 15 февраля. Стационарный пункт для тестирования на COVID-19 методом ПЦР начнет работать в пермском аэропорту. Он может открыться 26 февраля — к моменту первого международного вылета.

«Забор мазков будут производить в медпункте на первом этаже аэровокзала. Для прохождения тестирования необходимо предъявить паспорт», — рассказали в пресс-службе краевой администрации.

Авиасообщение из аэропорта «Большое Савино» за границу возобновятся 26 февраля рейсами в турецкую Анталию. С 5 марта стартуют полеты в Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее глава Прикамья Дмитрий Махонин обращался к Татьяне Голиковой и главе Росавиации Александру Нерадько с ходатайством включить «Большое Савино» в число аэропортов, которым разрешено выполнять международные рейсы.

В настоящее время с учетом санитарной обстановки возобновлено авиасообщение между Россией и Финляндией, Вьетнамом, Индией, Турцией, Катаром, Сербией, Кубой, Японией и рядом других стран. С 8 февраля для прямых перелетов также открылись Греция и Сингапур.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что компании смогут запустить два рейса в неделю из России в Грецию. Самолеты между РФ и Сингапуром смогут совершать авиарейсы с периодичностью три раза в неделю.