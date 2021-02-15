Пермский миллиардер Дмитрий Рыболовлев продает свой Airbus

Пермь, 15 февраля. Экс-владелец «Уралкалия» — миллиардер Дмитрий Рыболовлев, продает Airbus A319.

Самолет находится в пользовании семьи пермского бизнесмена, а его продажа, по данным РБК, связана с желанием купить более современное воздушное судно с лучшими техническими характеристиками и более экономичным расходом топлива.

Самолет рассчитан на перевозку 14 пассажиров. На борту есть столовая, спальня, ванная комната и две гостиных. По оценке Forbes, самолет стоит в районе 60 млн долларов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Дмитрий Рыболовлев владеет ФК «Монако» и не раз заявлял, что данный актив он продавать не собирается.