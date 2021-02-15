Порядка трех тысяч пенсионеров привиты за неделю в Прикамье

Пермь, 15 февраля. За минувшую неделю в Прикамье первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты 7 223 пациентов, вторым — 2 714 человек.

«Наибольшее число привитых за неделю – лица в возрасте 60 лет и старше, порядка 3 000 человек за семь дней. Всего более 7 000. Более 3 500 медработников, большинство из которых оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, также привиты. В числе вакцинированных свыше 1 700 работников промышленных предприятий, более 900 лиц с хроническими заболеваниями», — рассказали ФАН в министерстве здравоохранения Пермского края.

Всего с начала вакцинации в регионе 19 477 человек привиты первым компонентом вакцины, 5 875 пациентов — вторым.

В краевом Минздраве подтвердили, что на сегодня учреждениям, подведомственным министерству, поставлено 41 662 комплекта вакцины. Использовано 46,7% от общего объема.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии коронавирусная инфекция подтверждена у 43 885 жителей Пермского края. На 15 февраля 36 238 пациентов вылечены.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Прикамье проведено 1,428 млн исследований на коронавирус. Регион занимает 70 место среди субъектов РФ.