Конкурсный управляющий холдинга-банкрота в Перми получит около 24 млн рублей

деньги Пермь, 15 февраля. Конкурсному управляющему ООО «Экс-Авто» Марии Булатовой Арбитражный суд Прикамья разрешил увеличить сумму возможного вознаграждения на 9,2 млн рублей.

Ранее на счету должника и под эти цели были зарезервированы более 14 млн 700 тыс. рублей. И таким образом конкурсный управляющий «Экс-Авто» потенциально может получить около 24 млн рублей.

Автохолдинг признан банкротом в октябре 2015 года. На сегодняшний день расчеты с залоговыми кредиторами завершены, а все имущество реализовано на торгах. Общая сумма погашенных требований кредиторов — 512 млн рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что пермский арбитраж признал одного из крупнейших застройщиков ПАО «Трест №14» банкротом. Заявление налоговой службы рассматривалось в суде с мая 2019 года.