Министр просвещения РФ оценил вклад Прикамья в проведении конкурса «Воспитатель года»

Пермь, 15 февраля. Заключительный тур конкурса «Воспитатель года России – 2020» прошел в Прикамье. На финальном этапе встретились 74 педагога дошкольного образования со всей страны.

Участники продемонстрировали мастерство в организации развивающей работы с детьми, презентационные навыки, высокие компетенции в ситуации профессионального взаимодействия и умения отстаивать свою личную позицию в вопросах дошкольного образования.

«Мы провели этот конкурс, несмотря на непростую эпидемическую ситуацию. И сделали это масштабно, на высоком уровне, самое главное — в очном формате. В этом большая заслуга Пермского края», — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В итоге первое место заняла воспитатель детского сада № 41 Тимашевского района Краснодарского края Анастасия Быстрюкова.

«Я очень рада тому, что однажды пришла в эту профессию и смогла достигнуть таких высоких результатов. И я готова этим делиться со своими коллегами», — отметила победительница.

Теперь Анастасия может стать советником министра просвещения на общественных началах.

«Мы взяли на вооружение навыки и компетенции, продемонстрированные конкурсантами во время выполнения заданий. Уверена, конкурс станет хорошим толчком для развития всей системы дошкольного образования Прикамья», — сказала министр образования региона Раиса Кассина.

Ранее воспитатель пермского детского сада «Школа рыцарей и принцесс» Евгений Пепеляев победил в конкурсе «Воспитатель года России – 2019», благодаря чему Прикамье получило право принять финалы 2020 года.

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