Арктическое вторжение ожидает Прикамье в ближайшие дни

Пермь, 14 февраля. Прикамье в ближайшие дни ждет серьезное понижение температуры. Уже на следующей неделе регион накроет тремя холодными волнами.

Похолодание будет более масштабным по интенсивности и продолжительности, чем было на минувшей неделе. Но самое главное, пока не понятно, когда ждать потепления. Ясно, что самый холодный день «первой волны холодного фронта» – 18 февраля.

«Пермский край ждет уникальное арктическое вторжение. С каждым днем морозы будут усиливаться. Температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 15 градусов. В Перми столбик термометра будет опускаться до -30. По региону до -38 градусов», — рассказал ФАН специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

Правда, по его словам, ощущать эти самые «минусы» пермяки будут не так сильно, поскольку ожидается безветренная погода, и днем температура станет нормально прогреваться.