Суд встал на сторону пермяков и обязал администрацию ликвидировать свалку мусора

Пермь, 14 февраля. Межрайонная природоохранная прокуратура рассмотрела жалобы людей на свалку вблизи домов по ул. Фонтанная и ул. Веселая в Перми.

Выяснилось, что твердые коммунальные и крупногабаритные отходы, отработанные покрышки, ветки, доски, строительный мусор вперемешку с грунтом выбрасывались и скапливались рядом с жилыми домами.

Мусор образовался из-за невыполнения ООО «Автотехстрой» муниципального контракта, в рамках которого компания должна была демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные объекты, и произвести работы по уборке мусора, пояснили на запрос прокуратуры в администрации Свердловского района. Кроме этого, указали, что мусор оставлен гражданами, «самостоятельно демонтировавшими гаражи».

«Администрация района не проконтролировала надлежащим образом выполнение мероприятий по уборке мусора. Поэтому невозможно определить, какой объем отходов образовался после демонтажа гаражей силами подрядной организации, а какой из-за граждан, — рассказали ФАН в пресс-службе краевого суда. — Кроме того, администрация района не приняла мер по устранению захламления отходами земельного участка и не обеспечила проведение мероприятий по охране земель».

В итоге суд пришел к выводу, что отходы на данной территории создают угрозу ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, нарушают права жителей на благоприятную окружающую среду и могут загрязнять реку Егошиху.

Суд обязал администрацию Свердловского района организовать ликвидацию свалки в срок до 1 июня.