Прикамье приближается к отметке полтора миллиона исследований на COVID-19

Пермь, 14 февраля. По данным Роспотребнадзора, в Прикамье проведено 1,428 млн исследований на коронавирус. Регион занимает 70 место среди субъектов РФ. В Перми зарегистрировано 23 558 случаев – 54% от общего числа заболевших.

За последние сутки в крае выявлено 260 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных достигло 43 627 человек. Среди вновь выявленных пациентов 106 мужчин, 154 – женщин, 13 детей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 15% жителей Прикамья вообще невосприимчивы к COVID-19. Их организм не отвечает на вирус.