Жительница Прикамья заявила, что внук пытался ее сжечь

Пермь, 14 февраля. В ночь с субботы на воскресенье в Кунгуре в многоквартирном доме произошел пожар, точнее загорелась межкомнатная дверь в квартире.

В тушении были задействованы 23 человека личного состава. Эвакуировано более 20 жильцов. В службе спасения журналистам сообщили, что пожилая женщина заявила, что ее внук заставил дверь холодильником и поджег.

Однако в МЧС рассказали, что следов горючих и воспламеняющихся жидкостей не обнаружено. Но вариант с поджогом не исключается, а окончательно причины возгорания будут сообщены после проверке, в течение 10 дней.