Сотрудники ГАИ Прикамья поздравили автомобилистов с Днем всех влюбленных

Пермь, 14 февраля. В Нытвенском городском округе Прикамья сотрудники ГИБДД провели акцию «Помни о сердцах, которые ждут дома!».

«Стражи дорог и общественники на федеральной автодороге «Подъезд к городу Перми от автодороги М-7 Волга» обратились к водителям, попросив их не рисковать жизнью и строго соблюдать ПДД», — пояснили ФАН в пресс-службе краевого МВД.

Автомобилистам подарили имбирные пряники в форме сердца. С водителями провели беседы о необходимости быть «добросовестными и вежливыми участниками дорожного движения», не садиться за руль после употребления спиртного и своевременно информировать правоохранительные органы о нетрезвых водителях.