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Пермяки за сутки заняли все места на предпремьерный показ фильма «Батя»

Пермяки за сутки заняли все места на предпремьерный показ фильма «Батя»Пермь, 14 февраля. Регистрация на единственный предпремьерный показ нового российского фильма «Батя», который состоится в столице Прикамья 19 февраля в кинотеатре «Кристалл», закрыта.

«Возможно, на событие уже зарегистрировалось слишком много человек», — написано на tnt-event. 

«Батя» – комедийная история о путешествии взрослого героя к своему отцу, суровому русскому мужику, который воспитывал сына так, как это делали все советские люди. В широкий прокат лента выйдет в День защитника отечества.

«В детстве главный герой быстро выучил, где право, а где лево – потому что Батя сделал ему незабываемую «крапивку» на руке. Считать научился по датам на кладбищенских памятниках. Не сквернословил – ведь однажды Батя на самом деле вымыл ему рот с мылом. Макс (главный герой), который стал отцом двух детей и хочет понять, почему его Батя был именно таким – закрытым и в чем-то жестоким», — рассказали авторы фильма — пермяки — Антон Зайцев и Антон Щукин. В создании ленты участвовал еще уроженец Прикамья – экс-резидент Comedy Club Гавр (Гавриил Гордеев).

Дебютирует в большом кино и играет главного героя Стас Старовойтов (Stand Up на ТНТ), а его строго Батю — Владимир Вдовиченков, который недавно приехал в Пермь для съемок в фильме по рассказу Аркадия Гайдара «Чук и Гек». 

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