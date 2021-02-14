Пермяки за сутки заняли все места на предпремьерный показ фильма «Батя»

Пермь, 14 февраля. Регистрация на единственный предпремьерный показ нового российского фильма «Батя», который состоится в столице Прикамья 19 февраля в кинотеатре «Кристалл», закрыта.

«Возможно, на событие уже зарегистрировалось слишком много человек», — написано на tnt-event.

«Батя» – комедийная история о путешествии взрослого героя к своему отцу, суровому русскому мужику, который воспитывал сына так, как это делали все советские люди. В широкий прокат лента выйдет в День защитника отечества.

«В детстве главный герой быстро выучил, где право, а где лево – потому что Батя сделал ему незабываемую «крапивку» на руке. Считать научился по датам на кладбищенских памятниках. Не сквернословил – ведь однажды Батя на самом деле вымыл ему рот с мылом. Макс (главный герой), который стал отцом двух детей и хочет понять, почему его Батя был именно таким – закрытым и в чем-то жестоким», — рассказали авторы фильма — пермяки — Антон Зайцев и Антон Щукин. В создании ленты участвовал еще уроженец Прикамья – экс-резидент Comedy Club Гавр (Гавриил Гордеев).

Дебютирует в большом кино и играет главного героя Стас Старовойтов (Stand Up на ТНТ), а его строго Батю — Владимир Вдовиченков, который недавно приехал в Пермь для съемок в фильме по рассказу Аркадия Гайдара «Чук и Гек».