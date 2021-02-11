Пермячку объявили в розыск за ложный донос об изнасиловании четырехлетней дочери

Пермь, 11 февраля. 56-летняя жительницы столицы Прикамья признана виновной в фальсификации доказательств (ч. 1 ст.303 УК РФ) и заведомо ложном доносе (ч. 3 ст. 306 УК РФ).

Женщина обвинила бывшего мужа в совершении насильственных действий в отношении их четырехлетней дочери. На основании ее показаний было возбуждено уголовное дело.

«В ходе расследования гражданка представила следователю аудиозаписи разговоров со своим ребенком и свидетелем о событиях, которых не было в действительности. Однако умысел виновной был раскрыт, а уголовное преследование в отношении потерпевшего прекращено», — сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Вдобавок осужденная участвовала в бракоразводном процессе, сфальсифицировала документы и представила их суду. В результате более 18 тыс. долларов перешли в личное пользование виновной.

Суд приговорил подсудимую к двум годам лишения свободы в колонии общего режима и взыскал в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 70 тыс. рублей.

На оглашение приговора женщина не явилась и была объявлена в федеральный розыск.