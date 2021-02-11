Накануне большой избирательной кампании пермские коммунисты разделились на два лагеря

Пермь, 11 февраля. В Прикамье в крайкоме КПРФ возник конфликт, следствием которого стало исключения ряда партийцев, в том числе депутата регионального Законодательного собрания, а также создание общественной организации.

В минувшие выходные в Перми состоялась региональная конференция крайкома КПРФ. Первым секретарем вновь была избрана Ксения Айтакова. За несколько дней до мероприятия бывший первый секретарь Свердловского райкома КПРФ Сергей Андреянов в социальных сетях сообщил, что конференция по выдвижению кандидата в губернаторы от пермских коммунистов в 2020 году прошла с грубейшими нарушениями.

Напомним, на выборы губернатора Прикамья кандидатом от КПРФ шла Ксения Айтакова. Однако часть коммунистов тогда предложила альтернативную фигуру — председателя правления «Пермского землячества в Санкт-Петербурге» Григория Меньшикова. Но слушать их, по словам Андреянова, не стали, не признали делегатами, завели персональные дела.

«По надуманным предлогам нас сначала вывели из состава крайкома, а затем и вообще исключили. Варварски был разогнан Коми-Пермяцкий окружной комитет КПРФ. А причина роспуска окружкома была проста – деньги. Хотелось, чтобы все деньги поступали на счет крайкома, а не шли еще и в Коми-Пермяцкий округ», — пишет Сергей Андреянов.

В итоге из партии исключены некоторые первые секретари райкомов и окружкомов, депутат ЗС Пермского края Михаил Осокин, Сергей Андреянов.

«Это постоянная внутрипартийная борьба за руководящие посты. Эти решения уже давно назрели. Но именно сейчас обнажились, когда некоторые люди стали особо остро нарушать устав, — отметила в беседе с ФАН Ксения Айтакова. – Нельзя на протяжении многих лет вредить партии и думать, что это пройдет незамечено. Нынешний состав комитета оказался настроен на работу именно в здоровом коллективе, поэтому товарищи были исключены».

Руководитель фракции КПРФ в ЗС Пермского края Владимир Корсун поддерживает коллегу и не понимает, как, в принципе, можно критиковать решение партии, которое просто необходимо выполнять, если внутри есть дисциплина.

По мнению исключенных коммунистов, с ликвидацией отделения партии в Коми-округе как отдельного юридического лица у Ксении Айтаковой там почти не осталось сторонников, а вот позицию их разделяют представители и других муниципалитетов.

В интервью ФАН Сергей Андреянов назвал то, что происходит в региональной ячейке КПРФ накануне большой избирательной кампании, настоящим разгромом. В том числе поэтому исключенные и ряд действующих членов краевой ячейки создали «Совет коммунистов Пермского края», который должен стать защитой регионального отделения КПРФ от окончательного разгрома.

«Совет коммунистов, не спойлер КПРФ, а объединение недовольных, своего рода профсоюз для членов коммунистической партии в Прикамье», — рассказал ФАН Сергей Андреянов.

Центральный комитет КПРФ пока никакой реакции на происходящее не дал.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что московские власти не согласовали КПРФ проведение митинга 23 февраля из-за распространения коронавируса и действующих ограничений.