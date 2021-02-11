Собственник запретил перекрывать трассу в Прикамье ради следственного эксперимента

Пермь, 11 февраля. В четверг, по информации пресс-службы ГИБДД Прикамья, движение на участке автодороги Пермь — Усть-Качка должны были временно закрыть. Причина – проведение следственного эксперимента.

В свою очередь, министерство транспорта Пермского края опровергает эту информацию. В ведомстве пояснили, что собственник – ФКУ Упрдор «Прикамье» – не дал разрешение на перекрытие участка дороги на Усть-Качку.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что российское правительство включило проект возведения ул. Строителей в Перми в перечень объектов, которые будут профинансированы в рамках федерального проекта «Жилье».