Каждый 19 житель Прикамья в 2020 году не мог покинуть страну из-за долгов

Пермь, 11 февраля. По сравнению с 2019 годом в 2020-м количество невыездных жителей Прикамья увеличилось более чем в два раза. Судебными приставами вынесено 133 907 постановлений об ограничении должников в праве уехать за пределы РФ.

«Это позволило взыскать долги на общую сумму около 5 млрд рублей», — рассказали ФАН в пресс-службе регионального УФССП.

На конец 2020 года действовало более 88 тысяч вынесенных постановлений. Более 15 тысяч в отношении должников по алиментам.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что в Перми в ходе совместного рейда с ГИБДД судебные приставы взыскали рекордную сумму — 1 млн 800 тыс. рублей прямо на дороге.