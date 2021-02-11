Задержанными в Прикамье фальшивомонетчиками руководили из колонии

Пермь, 11 февраля. В Прикамье в ходе совместной операции Управления экономической безопасности МВД и Росгвардии задержаны участники группы фальшивомонетчиков.

Установлено, что руководили сбытом пятитысячных купюр на территории Перми, Березников и Соликамска два человека. Оба в настоящий момент отбывают наказание в исправительных учреждениях Прикамья. Непосредственно «в поле» по их указаниям работали две женщины и трое мужчин. Они получали поддельные банкноты и расплачивались ими в различных торговых точках.

«В ходе обысков оперативниками изъяты мобильные телефоны с перепиской в мессенджерах, связанной с противоправной деятельностью. Предполагаемые сбытчики часть вырученных денег перечисляли организаторам, а оставшиеся средства тратили по своему усмотрению, в том числе на приобретение наркотиков», пояснили ФАН в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Против них возбуждено уголовное дело за хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт фальшивых банкнот. Им грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящий момент оперативники и следователи проверяют причастность злоумышленников к 51 эпизоду.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в ходе совместной операции пермского ОЭБиПК, регионального МВД, СК РФ по Пермскому краю при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресечена незаконная деятельность организации, в которой якобы оказывали юридические услуги.