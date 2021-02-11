Значительное снижение младенческой и детской смертности зафиксировано в Прикамье

Пермь, 11 февраля. Уровень младенческой смертности в Прикамье за пять лет снизился на 20,7%. По словам министра здравоохранения региона Анастасии Крутень, такого результата удалось добиться, в том числе, благодаря внедрению трехуровневой системы оказания медпомощи беременным, новорожденным и детям, а также строгое соблюдение маршрутизации.

Например, в 2020 году 72% женщин с преждевременными родами и патологией беременности были направлены в перинатальные центры. У 92% проведена пренатальная диагностика.

«Снижение уровня младенческой смертности невозможно без квалифицированных кадров. Министерством здравоохранения организовано обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах. За два года обучено 267 человек. До конца 2021-го — еще 420 человек», — сказала Анастасия Крутень.

Наряду с уровнем младенческой смертности в Пермском крае снизился и показатель детской смертности. За пять лет он сократился на 37,8%.