Значительное снижение младенческой и детской смертности зафиксировано в Прикамье

Пермь, 11 февраля. Уровень младенческой смертности в Прикамье за пять лет снизился на 20,7%. По словам министра здравоохранения региона Анастасии Крутень, такого результата удалось добиться, в том числе, благодаря внедрению трехуровневой системы оказания медпомощи беременным, новорожденным и детям, а также строгое соблюдение маршрутизации.
Например, в 2020 году 72% женщин с преждевременными родами и патологией беременности были направлены в перинатальные центры. У 92% проведена пренатальная диагностика.
«Снижение уровня младенческой смертности невозможно без квалифицированных кадров. Министерством здравоохранения организовано обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах. За два года обучено 267 человек. До конца 2021-го — еще 420 человек», — сказала Анастасия Крутень.
Наряду с уровнем младенческой смертности в Пермском крае снизился и показатель детской смертности. За пять лет он сократился на 37,8%.
Общая заболеваемость детей в возрасте от 0 до 14 лет в 2020 году снизилась на 14,4%. Количество болеющих подростков 15-17 лет стало меньше на 8,8%. Глава краевого минздрава объяснила это введением ограничений из-за пандемии COVID-19, в частности, сокращением социальных контактов и своевременным переводом учащихся на дистанционное обучение.