Целевая программа подготовки фельдшеров может появиться в Пермском крае

Пермь, 11 февраля. Потребность в фельдшерах в образовательных учреждениях Прикамья на сегодняшний день составляет 200 человек. В 2021 году будут трудоустроены 20, то есть только 10% от необходимого количества медработников.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что необходимо сегодня уделить особое внимание именно организации медпомощи в школах, поскольку плановые осмотры удобно проводить в образовательных учреждениях.

«Мы все сами учились в школах и знаем, как важно, чтобы в ней работал медпункт. С детьми всякое может случиться, учитывая их подвижность и активность», — подчеркнул глава региона.

Одним из вариантов решения проблемы может стать целевая подготовка фельдшеров с последующим оказанием мер соцподдержки за счет краевого бюджета, считает министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень. В свою очередь, медработники должны обязательно на определенный период трудоустраиваться в образовательные учреждения.

По данным Министерства образования Пермского края, в регионе по специальностям, связанным со здравоохранением, обучается порядка 3,5 тысячи студентов. Трудоустройство по специальностям составляет в среднем 94,5 %. В министерстве рассказали, что вполне могут организовать на базе медицинских образовательных учреждений работу по заключению целевых договоров на обучение.

В Пермском крае реализуется межведомственный проект «Школа — территория здоровья», целью которого является сохранение и укрепление здоровья учащихся, снижение школьно-обусловленной патологии.

«Из-за высоких нагрузок, несоблюдения режима питания, низкой двигательной активности дети сталкиваются с болезнями глаза, органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата. Данный проект нацелен на профилактику подобных заболеваний и раннее выявление патологий, — сказала Анастасия Крутень. – Для лучшего эффекта необходимо введение в образовательных организациях дополнительных простых мероприятий по охране здоровья — таких как физкультминутка, зарядка для глаз, ЛФК на уроках физкультуры».

По словам министра, этот вопрос необходимо решать в комплексе с участием родителей, педагогов и с использованием возможностей разных региональных ведомств.