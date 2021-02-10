Пермяки смогут улететь в Калининград и Симферополь прямым рейсом

Пермь, 10 февраля. Авиакомпания Nordwind запускает прямые регулярные перелеты из Перми в Калининград и Симферополь.



Первый рейс в Калининград запланирован на 29 марта. Летать авиалайнеры из аэропорта «Большое Савино» будут по четвергам и воскресеньям. Вылет из Перми в 07:15; из Калининграда в 00:10.



Направление в Симферополь откроется 19 апреля. Рейсы будут осуществляться ежедневно кроме четверга и воскресенья. Вылет из Перми в 06:00; из Симферополя в 23:40.

В пресс-службе пермского аэропорта рассказали, что авиабилеты уже есть в продаже. Актуальное расписание рейсов, бронирование билетов и подробную информация об услугах можно найти на официальном сайте Nordwind.