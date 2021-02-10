Экс-спикер пермской гордумы Уткин госпитализирован

Пермь, 10 февраля. Юрий Уткин, оспаривающий решение о лишении его должности председателя городской думы, госпитализирован. Он находится в «Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии им. С.Г. Суханова».

Пермским краевым судом было принято решение о переносе рассмотрения апелляции Уткина в связи с его болезнью. Предварительно заседание состоится 24 февраля. По данным «Коммерсанта» заболел и адвокат экс-спикера.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в октябре 2020 года депутаты Пермской городской думы большинством голосов отправили в отставку Юрия Уткина. В последствии он попытался обжаловать решение в суде.