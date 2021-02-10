Глава Прикамья заявил, что будет болеть за возрожденный ФК «Амкар»

В августе 2020 года Пермский край подписал соглашение с Федерацией футбола России и Министерством спорта РФ о развитии детского футбола в регионе, строительстве спортивной инфраструктуры, подготовке тренеров и судей.

«Ядром этой большой и значимой работы должен стать возрожденный клуб «Амкар», способный объединить вокруг себя специалистов, молодых игроков, болельщиков», — заявил тогда и. о. губернатора Прикамья Дмитрий Махонин.

На сегодняшний день спонсорскую помощь клубу уже готовы оказать пять краевых компаний, рассказал во вторник в эфире одной пермской радиостанции глава региона. Называть их он не стал, но уточнил, что это пермский бизнес, который «любит футбол и готов его поддерживать».

Сейчас ведется подготовка документов для получения лицензии, регистрации клуба в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Перед игроками и тренерским штабом еще в 2020-м поставлена амбициозная задача – выход в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) в 2023 году к 300-летию Перми.

Еще прошлым летом первый президент «Амкара» Валерий Чупраков сказал, что, возрождая клуб, нужно помнить, что это не игрушка, чтобы поиграть, а потом забросить снова.

«На мой взгляд, воссоздавать клуб в отрыве от администрации губернатора нельзя. В этом регион отличается от столицы — такой шаг реально сделать только при совместном участии главы края и общественности, других вариантов нет», — заявлял Чупраков.

Солидарен с первым президентом «Амкара» и экс-наставник красно-черных, заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев, который считает главным в этой ситуации, чтобы слова губернатора не расходились с делом, поскольку таких примеров в истории российского клубного футбола немало.

«Этим отличился предыдущий губернатор, который говорил, что сохранит поддержку «Амкару», но этого не сделал. Клуб был образцом добротной рабочей команды. Ребята действительно работали честно и по отношению к футболу были искренними. Такой клуб жаль было терять, — рассказал Sport24 Гаджиев. — Возрождение команды имеет большое значение для Пермского края и болельщиков. «Амкару» будет трудно сразу показывать высокие результаты, но если действительно окажет реальную поддержку руководство региона, и к управлению вернутся люди, которые хорошо знают клуб, знают, как руководить коллективом, то в этом случае поддержка болельщиков будет обеспечена».

К слову, Гаджи Гаджиев в беседе с РИА заявил, что сам он не сможет вернуться в Пермь, так как занимается развитием футбола в Дагестане, но отметил, что не против посотрудничать с тренерским штабом клуба, приезжать погостить к друзьям и обмениваться мнениями по перспективам развития.

Дмитрий Махонин также заметил, что стадион «Звезда» — домашняя арена «Амкара», на которой сейчас играют пермские «Звезда» и «Звезда-2005» — подходит под проведение всех необходимых соревнований. Правда, он довольно старый, и сегодня существует необходимость строительства нового стадиона. По словам губернатора, уже ведется ряд переговоров по модели государственно-частного партнерства для этих целей.

Наконец, Дмитрий Махонин заявил, что всегда являлся болельщиком «Амкара», часто посещал домашние матчи команды и обязательно будет болеть за возрожденный «красно-черный» клуб.