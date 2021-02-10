Более тысячи больничных коек в Прикамье переведены в штатный режим

Пермь, 10 февраля. Министерство здравоохранения Прикамья продолжает переводить в штатный режим работу больничных коек, перепрофилированных для оказания помощи пациентам с COVID-19.

Всего с начала февраля к плановому лечению возвращено 920 коек, а с начала года – 1 126.

«Перевод стационаров к работе в плановом режиме позволит увеличить объем оказания медпомощи нашим пациентам», – отметила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

В ближайшее время планируют перевести для планового лечения пациентов койки в Клинической больнице Свердловского района, Очерской центральной районной больнице, Нытвенской районной больнице, Октябрьской ЦРБ, Краевой больнице им. ак. Е.А. Вагнера, Краснокамской городской больнице, Клиническом фтизиопульмонологическом медицинском центре Перми.

На 10 февраля в Прикамье для оказания помощи пациентам с коронавирусом сохраняется 3 366 коек. На лечении в стационарах сейчас находятся 1 273 человека с подтвержденным COVID-19. Доля свободного коечного фонда составляет 46,3%.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что заведующая кафедрой эпидемиологии ПГМУ им. академика Вагнера Ирина Фельдблюм рассказала, что 15% жителей Прикамья вообще невосприимчивы к заболеванию.