Пермский школьник вошел в число лучших на математическом первенстве Евразии

Пермь, 10 февраля. Десятиклассник Кирилл Пупков из школы №146, столицы Прикамья, вошел в число лучших на международном конкурсе по математике для учеников 9-11 классов, из нестоличных городов, «Я Решаю!».

В математическом первенстве Евразии приняли участие более шести тысяч учеников из 82 регионов РФ, а также из Киргизии, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Украины, Азербайджана, Туркменистана и Индии.

В финале сразились 30 старшеклассников, но только 10 были удостоены звания победителя. Среди лучших оказался и Кирилл Пупков.

«С каждым годом количество участников конкурса растет. Он дает дополнительные возможности по-настоящему талантливым ребятам из небольших городов, и они впоследствии делают выбор в пользу передовых технологий, для развития которых необходимы фундаментальные математические знания. Именно так мы формируем команду будущего для технологического прорыва, – отметил организатор конкурса Андрей Ткаченко.

Особое внимание в конкурсе уделено будущим выпускникам. При поступлении в вуз на технические специальности, которые предусмотрены конкурсом, каждому из победителей среди 11-классников в течение года будет выплачиваться ежемесячная стипендия.