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Пермский омбудсмен возмущена поведением кондукторов вопреки решению Госдумы

Пермский омбудсмен возмущена поведением кондукторов вопреки решению Госдумы Пермь, 10 февраля. Во вторник Госдума приняла во втором чтении правительственный проект закона о запрете высаживать из общественного транспорта безбилетников до 16 лет.

В свою очередь, в Березниках Пермского края местная жительница сообщила в соцсетях, что также во вторник, 9 февраля ее девятилетнего внука выгнали из троллейбуса №7 из-за отсутствия маски. При этом водитель заступился за мальчика, поскольку тот уже оплатил проезд. Тем не менее, кондуктор высадила ребенка, и тот в тридцатиградусный мороз вынужден был пройти около трех километров до дома пешком.

«Я возмущена тем, что до сих пор не все кондукторы приняли во внимание разработанную нами инструкцию. Вчерашний случай в Березниках, когда на улице в мороз без варежек оказался девятилетний ребенок – это вопиющее нарушение прав ребенка. Он оплатил проезд, но оказался без маски. Как можно из-за этого подвергать риску его жизнь и здоровье, — прокомментировала инцидент Уполномоченный по правам ребенка в Прикамье Светлана Денисова. — Еще раз призываю всех перевозчиков обеспечить свои транспортные средства небольшим запасом одноразовых медицинских масок для детей, которые забыли взять маску с собой».

В администрацию города Березников детский омбудсмен направила требование о проведении проверки.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что в Перми депутаты ЗС, представители администрации города, специалисты Роспотребнадзора провели круглый стол, на котором обсудили крайне актуальную для региона проблему с высадкой детей из транспорта.

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